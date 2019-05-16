В Осиповичах торжественно открыли новое производство по выпуску теплоизоляционных материалов из экструзионного пенополистирола (XPS)

Новые мощности созданы на территории ИООО "Кровельный завод "Технониколь" (входит в состав корпорации "Технониколь"). Это уже третье производство здесь и 8 завод по выпуску экструзионного пенополистирола корпорации в мире. Сюда инвестировано 800 млн российских рублей и создано дополнительно 30 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Это производство открывает для Беларуси доступ к самым высокотехнологичным сегментам современного рынка теплоизоляции: с одной стороны, проектные мощности позволяют полностью закрыть внутренние потребности гражданского и промышленного строительства, а с другой – порядка 40% инновационной продукции планируется экспортировать.

"Ввод в строй нового производства – это серьезный шаг вперед для развития данного предприятия, – отметил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. – Это можно сравнить с открытием широкой и ровной дороги. И я хочу пожелать, чтобы она привела к достижениям поставленных целей руководителей корпорации, богатству и процветанию предприятия и людей, которые здесь работают, а также развитию региона и дополнительному поступлению налогов в бюджет".

По словам совладельца и президента корпорации Сергея Колесникова, инвестиции корпорации пришли в регион в 2005 году. За это время существенно были обновлены основные производственные фонды, что привело к динамичному развитию предприятия, организации выпуска не только высококачественной продукции, соответствующей международным стандартам, но и налаживанию высокой культуры производства. Он отметил, что новые мощности запущены в рекордно короткие сроки – за четыре месяца. А это говорит о государственной поддержке производителей и создании в стране комфортных условий для развития инвестиционного бизнеса. "Поэтому мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения производственных мощностей в Беларуси, в частности, по созданию здесь нового современного производства каменной ваты", – сказал Сергей Колесников.

После торжественной церемонии перерезания красной ленточки для почетных гостей, партнеров и представителей СМИ была организована экскурсия по предприятию. Операционный директор направления "Полимерная изоляция" корпорации Алексей Касимов в деталях ознакомил участников с технологическим процессом, отметив, что здесь установлено самое современное оборудование европейских компаний, а процесс производства полностью автоматизирован и имеет замкнутый цикл. "В Беларуси мы также опираемся на философию бережливого производства и активно работаем над повышением производительности. Так, расчетная производительность труда на предприятии при выходе его на проектную мощность составит $300 тыс. на одного сотрудника в год", – добавил Алексей Касимов.

По его словам, перспективная экспортная карта завода включает в себя обширный Восточно-Европейский регион – Украину и страны Балтии, а также Россию. Зарубежные торговые партнеры с интересом изучают предложения первого белорусского производителя – заявленный годовой объем выпуска 360 тыс. куб. м полимерной теплоизоляции позволяет как комплектовать крупные строительные проекты, так и снабжать сети DIY.

Годовой объем отечественного спроса на экструзионный пенополистирол сегодня оценивается в 230 тыс. куб. м. Основная доля производимой продукции, около 60%, будет поставляться на внутренний рынок, а остальная часть экспортироваться в страны Восточной Европы и Балтии, Украины и России. Уже сегодня завод "Технониколь" является одним из флагманов на зарубежных рынках, а его продукция поставляется более чем в 20 стран мира, даже такие далекие, как Сингапур и Таиланд. С запуском нового производства экспортный потенциал предприятия будет только увеличиваться.

Сергей Касимов обратил внимание, что белорусские специалисты в области ЖКХ, промышленного и гражданского строительства положительно оценивают технические характеристики новинки. Этот материал не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению, что существенно увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной системы, будь то фундамент, кровля, пол или фасад здания.

На предприятии установлены современные автоматизированные линии немецкой компании BerstorffGmbH, что дает возможность быстрой переналадки производства и выпуска широкой линейки востребованной продукции – это плиты XPS с фрезерованной поверхностью для фасадных работ, изделия толщиной от 10 до 500 мм и др.

До конца текущего года завод "Технониколь" планирует выпустить около 240 тыс. куб. м новой продукции, а в 2020-м рассчитывает выйти на проектную мощность – 360 тыс. куб. м. Первые промышленные партии готовой продукции уже отгружены, как на внутренний рынок, так и на экспорт. Окупаемость инвестпроекта, по оценкам специалистов, составит около 6 лет.

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Председатель Осиповичского райисполкома Павел Наливайко, совладелец и президент Корпорации Сергей Колесников и министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко