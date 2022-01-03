В Осиповичах в кафе у предпринимателя работали без оформления 7 человек

3 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Индивидуальный предприниматель из Осиповичей использовал для работы в кафе труд неоформленных работников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.
В ходе проведения инспекцией МНС по Осиповичскому району контрольных мероприятий в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, установлен факт привлечения семи наемных лиц без заключения с ними трудовых или гражданско-правовых договоров. Общая сумма выплаченной им зарплаты в конвертах за май - сентябрь 2021 года составила более Br5,9 тыс.
В адрес ИП было направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исчислить и уплатить в бюджет подоходный налог с физических лиц. Уведомление было исполнено и с сумм заработной платы в конвертах исчислен и уплачен в бюджет подоходный налог в сумме Br0,8 тыс.
Информация о выявленном нарушении передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия "Белгосстрах" для взыскания причитающихся отчислений из выплаченных работникам доходов.-0-