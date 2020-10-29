В основе преобразований всегда должен быть конструктивный диалог - сенатор

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В основе преобразований и движения вперед всегда должен быть конструктивный диалог. Убежденность в этом высказал сегодня журналистам член Совета Республики, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков на диалоговой площадке "Повышение роли местного управления и самоуправления" в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Феликс Яшков обратил внимание, что диалоговые площадки - это место, где обсуждаются насущные вопросы о развитии и функционировании общества и государства. "Здесь можно озвучивать инициативы в том числе и по внесению изменений в Конституцию, другие законодательные акты. На площадках не просто аккумулируются мнения и точки зрения, но и вырабатываются определенные предложения. Самые актуальные из них будут обсуждаться и на Всебелорусском народном собрании, и, безусловно, не останутся без внимания и на местном, и на государственном уровне. Это конструктивный диалог, который должен всегда лежать в основе преобразований и движения вперед", - сказал сенатор.

Говоря о теме сегодняшней площадки, Феликс Яшков отметил серьезную роль местного управления и самоуправления. "Именно местные органы должны и могут решать насущные вопросы населения, жизнеобеспечения, повышения комфортности жизни, развития человеческого потенциала и экономики", - подчеркнул он.

"На площадке обсуждаются аспекты внесения изменений в законодательные акты по вопросам перераспределения определенных полномочий от центра к конкретным территориям. Есть предложения по расширению полномочий местных органов власти в вопросах землепользования, финансов и т.д. Чем больше полномочий у местных органов власти, тем оперативнее и качественнее решаются проблемы, которые волнуют граждан", - убежден сенатор.

Участниками дискуссии стали депутаты всех уровней, представители органов госуправления, территориального самоуправления, члены молодежных советов, общественных объединений, политических партий, организаций и предприятий Гомеля, Буда-Кошелевского, Добрушского, Кормянского, Лоевского, Речицкого, Рогачевского, Светлогорского, Ветковского, Чечерского районов. На диалоговой площадке речь шла и о пересмотре механизма назначения должностных лиц, в том числе руководителей местных органов власти. Звучали точки зрения по поводу совершенствования местного управления и самоуправления, упразднения сельских, поселковых, городских Советов депутатов, моделей местного самоуправления.-0-