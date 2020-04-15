В Островецком районе с санкции прокурора 12 человек принудительно проверили на коронавирус

15 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Островецкого района санкционировал принудительное медосвидетельствование 12 человек, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Сотрудники Островецкого районного центра гигиены и эпидемиологии установили граждан, которые относились к контактам первого уровня по COVID-19. При этом 12 из них уклонились от обязательного медицинского освидетельствования.

"Врачебно-консультационная комиссия Островецкой ЦРБ на основании ст.19 Закона Республики Беларусь "О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека" вынесла заключения о необходимости принудительного медицинского освидетельствования этих лиц в стационарных условиях", - рассказали в прокуратуре.

Учитывая высокую вероятность инфицирования коронавирусом, прокурор Островецкого района Алексей Томченок санкционировал это решение.

Несколько дней эти люди находились под медицинским наблюдением, а впоследствии были изолированы в домашних условиях. Каждому из них вручено требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции.-0-