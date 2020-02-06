В Островце открыли многофункциональный спорткомплекс

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 6 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
15:30 Готовы к разному развитию событий. Чем закончилось совещание у Лукашенко накануне встречи с Путиным? Президент
15:27 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии В мире
15:24 Саснович и Бертенс откроют матч Кубка Федерации между сборными Нидерландов и Беларуси Спорт
15:18 Полезные советы и развенчание мифов: на сайте ВОЗ появился раздел о коронавирусе В мире
14:59 Лукашенко улетел с рабочим визитом в Сочи Президент
14:52 На севере Италии после крушения поезда нарушено железнодорожное сообщение В мире
14:52 Санитарные и медицинские службы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом Регионы
14:43 "Белорусская энциклопедия" готовит издание о художниках 20-30-х годов XX века Культура
14:41 Комплекс в Новогрудке, бассейн в Сморгони: где в Гродненской области появятся новые спортобъекты Регионы
14:31 В Пинске в этом году планируют капитально отремонтировать 20 домов Регионы
14:28 Жительница Барановичей пыталась незаконно ввезти в Беларусь мясную продукцию в топливном баке Происшествия
14:16 "Народная асвета" презентует детективы для детей на выставке в Минске Культура
14:10 Солдат-срочник получил травму в воинской части под Минском Происшествия
14:06 Силы противовоздушной обороны Беларуси успешно выполнили перехваты условных судов-нарушителей Общество
14:01 В Островце открыли многофункциональный спорткомплекс Регионы
13:30 Судебные и земельные вопросы преобладали на приеме граждан у Шулейко в Мозыре Регионы
13:25 Минфин планирует придерживаться жесткой бюджетно-налоговой политики Экономика
13:22 Новополочанин выбивал из бывшего супруга сожительницы "алименты" Происшествия
13:16 Новые алгоритмы диагностики и профилактики кариеса у детей разработали в Беларуси Общество
13:14 Белорусский рубль на торгах 6 февраля ослаб к трем основным валютам Экономика
13:10 В Пинске тестируют гусеничные подъемники для инвалидов Регионы
13:06 Афиша выходного дня: XXVIІ Минская международная книжная выставка, водная феерия и "Горячий лед" в Боровой Афиша
13:03 Грузовик сбил пешехода на трассе М1 в Березовском районе Происшествия
13:01 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции В мире
12:53 Макей: Беларусь намерена укреплять отношения с Россией, но не будет зацикливаться на одном направлении Политика
12:49 Беларусь и Болгария договорились наверстать упущенное время в отношениях - Макей Политика
12:45 Лукашенко пригласил Президента Болгарии посетить Беларусь Президент
12:43 Около 1200 сотрудников банка ВТБ (Беларусь) прошли обучение в 2019 году Экономика
12:41 Беларусь инициирует создание в СНГ программы по профилактике стоматологических заболеваний Общество
12:39 Нацбанк проводит конкурс видеоблогеров "Деньги имеют значение" Общество
Все новости
Все новости
Регионы
06 февраля 2020, 14:01

В Островце открыли многофункциональный спорткомплекс

6 февраля, Островец /Корр. БЕЛТА/. В Островце начал работу многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и просторным игровым залом, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов, председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук
Генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов, председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук

Генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов (справа) вручил ключ директору комплекса Валерьяну Володько
Генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов (справа) вручил ключ директору комплекса Валерьяну Володько

Новый спорткомплекс получил название "Импульс". Его общая площадь - более 5,7 тыс. кв.м. В здании разместился универсальный спортивный зал с трибунами на 750 мест, где можно организовать тренировки и проводить соревнования республиканского и международного уровня по баскетболу, гандболу, волейболу или мини-футболу. Открылся на базе "Импульса" и 25-метровый плавательный бассейн. Есть зал единоборств, тренажерный зал, сауна, кафе. Кроме того, на территории расположены мини-футбольная площадка, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием, три воркаут-комплекса, просторная стоянка для машин.

"На спортивной карте страны появился еще один прекрасный объект. Здесь созданы все условия для развития как массового спорта, так и спорта высших достижений. Важно вдохнуть в этот объект жизнь, использовать все его возможности по максимуму", - отметил во время церемонии открытия министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Сергей Ковальчук
Сергей Ковальчук

Стоимость проекта превысила Br15 млн. Средства на строительство выделялись из республиканского бюджета. Для комплекса приобретено свыше 1 тыс. единиц спортивного инвентаря и специального оборудования. Здесь можно развивать более 20 видов спорта, в том числе легкую атлетику, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, борьбу вольную и греко-римскую, плавание, дзюдо, художественную гимнастику. Количество отделений в местной спортивной школе будет увеличено. Создана в комплексе и безбарьерная среда.

Тренер по борьбе Виктор Венгловский, Сергей Ковальчук, Владимир Кравцов
Тренер по борьбе Виктор Венгловский, Сергей Ковальчук, Владимир Кравцов

Борцовский зал
Борцовский зал

"Открытие нового объекта - важный шаг в программе развития города атомщиков. Жители Островца, близлежащих районов получили возможность заниматься любимым видом спорта. Город молодой, уверен, что объект будет востребован", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. В качестве подарка на новоселье он вручил сертификат на Br5 тыс. для приобретения оборудования и инвентаря.

Владимир Кравцов
Владимир Кравцов

Владимир Кравцов отметил, что в развитии социальной инфраструктуры Островца спорту уделяется немало внимания. Недавно был открыт стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, современная площадка для баскетбола 3х3, сейчас - спортивный комплекс, а в 2020 году планируют начать возведение крытого ледового катка.-0-

Фото Леонида Щеглова

Комплекс в Новогрудке, бассейн в Сморгони: где в Гродненской области появятся новые спортобъектыКомплекс в Новогрудке, бассейн в Сморгони: где в Гродненской области появятся новые спортобъекты
Об этом во время открытия многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса в Островце журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство спорта и туризма Островец
Новости рубрики Регионы
Санитарные и медицинские службы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом
Владимир Кравцов Комплекс в Новогрудке, бассейн в Сморгони: где в Гродненской области появятся новые спортобъекты
Анатолий Маркевич В Пинске в этом году планируют капитально отремонтировать 20 домов
Юрий Шулейко Судебные и земельные вопросы преобладали на приеме граждан у Шулейко в Мозыре
Иван Ребковец В Пинске тестируют гусеничные подъемники для инвалидов
Фото из архива Минтруда помогло исправить бухгалтерскую ошибку при начислении зарплаты гродненским учителям
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко накануне визита в Сочи собрал совещание по работе энергокомплекса Беларуси
ЕБРР рассчитывает увидеть Беларусь в топ-5 партнеров по всему миру
Делегация "Белнефтехима" проведет в Казахстане переговоры по поставкам нефти
Любовь будет жить здесь! Ко Дню Святого Валентина в столичном комплексе "Минск Мир" – специальная акция!
Топ-новости
Лукашенко улетел с рабочим визитом в Сочи
Лукашенко правительству: надо иметь планы реагирования на возможные вызовы, а не закрывать амбразуру телами
Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн
Приоритеты выбора: на время или навсегда
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 7 февраля
Санитарные и медицинские службы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом
Беларусь и Болгария договорились наверстать упущенное время в отношениях - Макей
Второй самолет с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай
Актер из "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах, МИД пригласил его в Беловежскую пущу
Карлюкевич: симпозиум литераторов - площадка миролюбия и добрососедства
Разработка ученых БГУ проходит испытания на МКС
Афиша выходного дня: XXVIІ Минская международная книжная выставка, водная феерия и "Горячий лед" в Боровой
Новые алгоритмы диагностики и профилактики кариеса у детей разработали в Беларуси
Минтруда помогло исправить бухгалтерскую ошибку при начислении зарплаты гродненским учителям
Нацбанк проводит конкурс видеоблогеров "Деньги имеют значение"
Афиша
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.