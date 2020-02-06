В Островце открыли многофункциональный спорткомплекс

6 февраля, Островец /Корр. БЕЛТА/. В Островце начал работу многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и просторным игровым залом, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов, председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин, председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук

Генеральный директор ОАО "Гроднопромстрой" Абдулвагаб Вагабов (справа) вручил ключ директору комплекса Валерьяну Володько

Новый спорткомплекс получил название "Импульс". Его общая площадь - более 5,7 тыс. кв.м. В здании разместился универсальный спортивный зал с трибунами на 750 мест, где можно организовать тренировки и проводить соревнования республиканского и международного уровня по баскетболу, гандболу, волейболу или мини-футболу. Открылся на базе "Импульса" и 25-метровый плавательный бассейн. Есть зал единоборств, тренажерный зал, сауна, кафе. Кроме того, на территории расположены мини-футбольная площадка, волейбольная и баскетбольная площадки с искусственным покрытием, три воркаут-комплекса, просторная стоянка для машин.

"На спортивной карте страны появился еще один прекрасный объект. Здесь созданы все условия для развития как массового спорта, так и спорта высших достижений. Важно вдохнуть в этот объект жизнь, использовать все его возможности по максимуму", - отметил во время церемонии открытия министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Сергей Ковальчук

Стоимость проекта превысила Br15 млн. Средства на строительство выделялись из республиканского бюджета. Для комплекса приобретено свыше 1 тыс. единиц спортивного инвентаря и специального оборудования. Здесь можно развивать более 20 видов спорта, в том числе легкую атлетику, волейбол, баскетбол, мини-футбол, гандбол, борьбу вольную и греко-римскую, плавание, дзюдо, художественную гимнастику. Количество отделений в местной спортивной школе будет увеличено. Создана в комплексе и безбарьерная среда.

Тренер по борьбе Виктор Венгловский, Сергей Ковальчук, Владимир Кравцов

Борцовский зал

"Открытие нового объекта - важный шаг в программе развития города атомщиков. Жители Островца, близлежащих районов получили возможность заниматься любимым видом спорта. Город молодой, уверен, что объект будет востребован", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. В качестве подарка на новоселье он вручил сертификат на Br5 тыс. для приобретения оборудования и инвентаря.

Владимир Кравцов

Владимир Кравцов отметил, что в развитии социальной инфраструктуры Островца спорту уделяется немало внимания. Недавно был открыт стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, современная площадка для баскетбола 3х3, сейчас - спортивный комплекс, а в 2020 году планируют начать возведение крытого ледового катка.-0-

Фото Леонида Щеглова