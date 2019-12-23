В оздоровительных лагерях Минской области на зимних каникулах отдохнут 9,6 тыс. школьников

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области на зимних каникулах с 26 декабря по 11 января планируется оздоровить 9,6 тыс. учащихся, сообщили БЕЛТА в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Оздоровительных лагеря с дневным пребыванием будут организованны на базе учреждений общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи. Ребят ожидают увлекательные путешествия по культурным и историческим местам страны, экскурсии в музеи и другие мероприятия, позволяющие провести каникулы эффективно, занимательно и интересно.

Например, в Несвижском районе в оздоровительном лагере Сейловичского УПК детский сад - средняя школа устроят шахматный турнир и акцию по изготовлению кормушек для птиц. На протяжении всего оздоровительного периода в школе будут работать объединения по интересам, спортзалы, компьютерные классы и библиотеки.

В Солигорске в средние школе №1 реализуют проект "Разноцветное детство". Каждый день дети будут получать фрагмент карты с названием страны для путешествия. Выполняя задания, ребята создадут кроссворды, ребусы, викторины, изготовят поделки и презентации, а в конце недели составят общую карту сокровищ. А в средней школе №14 запустят проект "Радуга Creative". На протяжении смены каждому участнику помогут раскрыть себя, развить уверенность в своих силах, научиться импровизировать в любой жизненной ситуации и грамотно себя подавать.

В Узденском районе сразу в четырех школах будут организованы интересные встречи, спортивные и культурно-досуговые мероприятия. Учащиеся побывают "В гостях у сказки", примут участие в викторинах по теме права и здорового образа жизни, сыграют в "Рождественские забавы" и "Умницы и умники".

Учеников двух школ Воложинского района ожидает проект "Волшебная шляпа Снеговика". Ребятам предложат не только поиграть и отдохнуть, но и закалиться, интересно и полезно провести время. Организаторы рассчитывают раскрыть творческие способности, выявить и развить лидерские качества детей.-0-