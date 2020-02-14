В память о сожженной деревне Ола в Гомельской области проведут субботник

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональный субботник пройдет в Гомельской области 22 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Представители органов власти, организаций, предприятий, учреждений в этот день будут либо трудиться на рабочих местах, либо займутся благоустройством.

Собранные на субботнике средства направят на мемориал на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе, а также на ремонт, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

Мемориал в Оле планируется открыть в год 75-летия Великой Победы.

Деревня Ола была оккупирована в конце июля 1941 года. К январю 1944-го немцы согнали сюда жителей нескольких деревень Светлогорского и Жлобинского районов. Беженцы строили землянки, селились в хозпостройках. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью, в которой насчитывалось около 1 тыс. солдат, окружил деревню. Людей загоняли в дома, затем поджигали. Тех, кто пытался убежать, расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь живыми. В тот день оборвались жизни 1758 человек, в том числе 950 детей. После войны Ола не возродилась.-0-