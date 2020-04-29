В параде 9 Мая в Минске будут задействованы 36 самолетов и вертолетов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В небо над Минском 9 мая поднимутся 36 самолетов и вертолетов в составе девяти групп. Первая репетиция пролета состоялась сегодня над Минским морем, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе воздушных судов - истребители Су-30СМ и МиГ-29, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130, учебно-тренировочные самолеты Л-39, военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8МТВ5.

По словам командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси Игоря Голуба, после первых тренировок начнется шлифовка полета. "Цель - отработать слаженность взаимодействия, линию заданного пути, работу группами, роспуск, посадку, ведение радиообмена и управление экипажами. Сейчас проведем разбор и выполним еще одну тренировку, чтобы начать шлифовать общий боевой порядок", - сказал он.

В полете участвуют только летчики первого класса, добавил командующий. В их числе и четыре экипажа, которые впервые задействованы в параде войск Минского гарнизона. "Но они готовы и в профессиональном плане, и по морально-психологическому состоянию. Думаю, они полностью выполнят свою задачу", - подчеркнул Игорь Голуб.

Особенностью воздушного парада в этом году станет пролет современных многоцелевых истребителей Су-30СМ белорусских военно-воздушных сил, новую технику летчики успешно осваивают.

Как сообщалось ранее, парад ко Дню Победы планируется провести в вечернее время в традиционном формате - с участием воздушного эшелона, механизированной и пешей колонн. Время проведения - до 60 минут. Завершится парад плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного оркестра.-0-

Фото Оксаны Манчук