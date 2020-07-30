В парке Дружбы народов для смотра-конкурса установили 11 оригинальных скамеек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель ежегодного районного смотра-конкурса на лучшее санитарное состояние, благоустройство и цветочное оформление территорий в номинации "Лучшая скамейка" определится сегодня в парке Дружбы народов в Советском районе, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

В администрации района пояснили, что в этом году впервые в конкурс включена такая номинация и участники с энтузиазмом взялись за работу, проявляя фантазию и мастерство.

Свои работы на конкурс представили и уже установили в парке десять учреждений и организаций Советского района. Это Минский государственный профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства им Н. Кедышко, ЗАО "Сделай сам", ОАО "Амкодор-Белвар", предприятие "Ремавтодор Советского района Минска" (у него даже две скамейки), Комаровский рынок, ЦУМ, гимназия №6, средняя школа №66, БНТУ и "Зеленстрой Советского района".

Сегодня комиссия оценит все 11 скамеек, награждение победителя состоится позже.-0-