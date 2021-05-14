В Партизанском районе Минска построят лечебно-оздоровительные и спортивные объекты

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком официально утвердил градостроительный проект застройки ул.Ваупшасова - МКАД в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектируемая территория находится в Партизанском районе. На севере она ограничена ул.Ваупшасова, на востоке - Минской кольцевой автомобильной дорогой, а на юге и западе - лесным массивом. План реорганизации и застройки этой местности предусматривает создание общественной зоны столичного уровня с размещением в ее пределах объектов преимущественно лечебно-оздоровительного, спортивного, научно-образовательного, административного, культурно-просветительного и торгового назначения. Все это планируется возводить с максимальным сохранением природного окружения и высокого процента озелененности территории.

Установлены два этапа освоения проектируемой местности. Первый собираются завершить до 2023 года. Во время его реализации снесут здания и сооружения Минского эксплуатационного управления Вооруженных Сил, которые сдаются в аренду предприятиям коммунального назначения, уменьшат параметры станции технического обслуживания и вынесут растворно-бетонный узел с территории фермерского хозяйства "Зеленая деревня". Реконструкции подлежат коммунально-обслуживающие здания и сооружения "Белспецвнештехники". На их месте планируется размещение многофункционального комплекса с учебным центром, салоном аренды транспортных средств с дополняющей и сопутствующей инфраструктурой, специализированного магазина розничной торговли, станции зарядки электромобилей. Исходя из проекта под объект многофункционального назначения перепрофилируют и здание незавершенного строительства "Бад Аренды".

Также на этом этапе собираются возвести объекты коммунального, торгового, торгово-бытового, спортивного назначения, планируют заняться строительством ул.Карвата от ул.Ваупшасова до Проезда №2 на половину поперечного профиля, обустройством проездов к объектам первоочередного возведения.

Второй этап проекта в перспективе реализуют в 2023-2030 годах. В связи с несоответствием регламентам генерального плана Минска трансформации на этом этапе подлежат участки "Офф-Роад-клуба", "Кордавто", "Классикбуса", "Белинвестсервиса", Благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам "Память Афгана", а реконструкция ждет "Белвнешспецтехнику" и "АГАТ - системы управления". Появятся на осваиваемой территории в этот период новые здания и дороги: проектом предусматривается возведение объектов лечебно-оздоровительного, административно-делового, спортивного назначения, строительство развязки Ваупшасова - МКАД и продления ул.Карвата в полный профиль на участке от ул. Ваупшасова до ул. Илимской.

Вопросы транспортного обслуживания и инженерной инфраструктуры также проработаны при разработке градостроительного проекта застройки ул.Ваупшасова - МКАД.-0-