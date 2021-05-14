В Партизанском районе Минска построят лечебно-оздоровительные и спортивные объекты

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 14 мая 2021
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:03 Лукашенко около полутора часов ходил по фермерскому рынку под Минском Президент
12:02 Родительских дней в оздоровительных лагерях этим летом не будет Общество
12:01 Греция открывает границы для вакцинированных "Спутником V" туристов В мире
11:57 Выставка к 100-летию возвращения Якуба Коласа в БССР откроется 15 мая в Минске Культура
11:56 Детские оздоровительные лагеря планируется открыть с первой декады июня Общество
11:56 Чеки "Жилье" проиндексировали в Минской области Регионы
11:54 Директором фольклорной группы "Купалинка" назначен Александр Петрович Культура
11:51 Более 342 тыс. детей планируют оздоровить этим летом в Беларуси Общество
11:48 Конституционная комиссия не поддержала предложения об однопалатном парламенте Политика
11:30 В Беларуси парламентариев предлагается приводить к присяге на верность народу Политика
11:30 Более 1 тыс. человек приняли участие в исследовании популяционного иммунитета Общество
11:29 В Партизанском районе Минска построят лечебно-оздоровительные и спортивные объекты Регионы
11:24 Стартовал шестой сезон фестиваля "Папа, мама, я - футбольная семья" Спорт
11:23 ФОТОФАКТ: Проект по изучению иммунитета к COVID-19 стартовал в Беларуси Общество
11:22 Широкая денежная масса в Беларуси за апрель снизилась на 1,9% Экономика
11:21 За четыре месяца в Минске зарегистрировано более 2 тыс. киберпреступлений Происшествия
11:18 В Конституции закрепят запрет на совмещение должностей депутата и члена правительства Общество
11:18 В России за сутки выявили 9462 случая заражения коронавирусом В мире
11:10 В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов Политика
11:07 В Минске 85 пар планируют заключить брак в День семьи Общество
10:55 Баскетболисты "Зенита" и "Локомотива-Кубани" первыми вышли в полуфинал Единой лиги ВТБ Спорт
10:44 В Гомеле нетрезвый водитель маршрутки врезался в троллейбус Происшествия
10:40 ФОТОФАКТ: Парк Чишаньху - птичий рай Калейдоскоп
10:30 При пожаре в Жлобинском районе погиб пенсионер Происшествия
10:30 Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии В мире
10:27 Проживающие в странах ЕАЭС и Молдове белорусы смогут получать пенсии в местной валюте Общество
10:24 Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров Президент
10:23 Картину Пикассо продали на аукционе Christie's за $103 млн Калейдоскоп
10:12 Речицкий "Спутник" примет футболистов "Славии" в Могилеве Спорт
10:11 ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку автодороги Р30 Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
14 мая 2021, 11:29

В Партизанском районе Минска построят лечебно-оздоровительные и спортивные объекты

Фото из архива
Фото из архива

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мингорисполком официально утвердил градостроительный проект застройки ул.Ваупшасова - МКАД в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектируемая территория находится в Партизанском районе. На севере она ограничена ул.Ваупшасова, на востоке - Минской кольцевой автомобильной дорогой, а на юге и западе - лесным массивом. План реорганизации и застройки этой местности предусматривает создание общественной зоны столичного уровня с размещением в ее пределах объектов преимущественно лечебно-оздоровительного, спортивного, научно-образовательного, административного, культурно-просветительного и торгового назначения. Все это планируется возводить с максимальным сохранением природного окружения и высокого процента озелененности территории.

Установлены два этапа освоения проектируемой местности. Первый собираются завершить до 2023 года. Во время его реализации снесут здания и сооружения Минского эксплуатационного управления Вооруженных Сил, которые сдаются в аренду предприятиям коммунального назначения, уменьшат параметры станции технического обслуживания и вынесут растворно-бетонный узел с территории фермерского хозяйства "Зеленая деревня". Реконструкции подлежат коммунально-обслуживающие здания и сооружения "Белспецвнештехники". На их месте планируется размещение многофункционального комплекса с учебным центром, салоном аренды транспортных средств с дополняющей и сопутствующей инфраструктурой, специализированного магазина розничной торговли, станции зарядки электромобилей. Исходя из проекта под объект многофункционального назначения перепрофилируют и здание незавершенного строительства "Бад Аренды".

Также на этом этапе собираются возвести объекты коммунального, торгового, торгово-бытового, спортивного назначения, планируют заняться строительством ул.Карвата от ул.Ваупшасова до Проезда №2 на половину поперечного профиля, обустройством проездов к объектам первоочередного возведения.

Второй этап проекта в перспективе реализуют в 2023-2030 годах. В связи с несоответствием регламентам генерального плана Минска трансформации на этом этапе подлежат участки "Офф-Роад-клуба", "Кордавто", "Классикбуса", "Белинвестсервиса", Благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам "Память Афгана", а реконструкция ждет "Белвнешспецтехнику" и "АГАТ - системы управления". Появятся на осваиваемой территории в этот период новые здания и дороги: проектом предусматривается возведение объектов лечебно-оздоровительного, административно-делового, спортивного назначения, строительство развязки Ваупшасова - МКАД и продления ул.Карвата в полный профиль на участке от ул. Ваупшасова до ул. Илимской.

Вопросы транспортного обслуживания и инженерной инфраструктуры также проработаны при разработке градостроительного проекта застройки ул.Ваупшасова - МКАД.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск проект строительство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Чеки "Жилье" проиндексировали в Минской области
Фото из архива ГАИ Гомельской области проведет массированную отработку автодороги Р30
Фото из архива На пересечении ул.Алибегова с ул.Рафиева в Минске не работают светофоры
Фото из архива Областной слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения соберет под Гомелем 25 команд
Фото из архива День семьи отметят в Гродно парадом колясок
Фото из архива Семинар с участием экспертов и молодых семей пройдет в Витебске
Главное
Александр Лукашенко во время посещения рынка Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров
"Минималка" и БПМ будут определяться по-новому, минимальный потребительский бюджет отменяется
В Беларуси предлагается ограничить законодательную функцию Президента в части издания декретов
"Специалист должен чувствовать востребованность". На МАЗе обсудили закрепляемость молодых кадров
Топ-новости
В Беларуси парламентариев предлагается приводить к присяге на верность народу
Более 1 тыс. человек приняли участие в исследовании популяционного иммунитета
Проживающие в странах ЕАЭС и Молдове белорусы смогут получать пенсии в местной валюте
Более 342 тыс. детей планируют оздоровить этим летом в Беларуси
Рекордное количество ребят стали участниками конкурса "Пасха в Minsk World" в этом году!
"Белпочта" ко Дню семьи доставит открытки бесплатно
Пархамович 15 мая проведет прямую телефонную линию
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 14 мая
Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу ЧЕ в комбинации
Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода
МВД: самая большая сумма хищения с банковского счета физлица - более $200 тыс.
Профсоюз медиков выделил в апреле почти Br260 тыс. помощи в связи с эпидситуацией
Академия искусств учит молодых людей любить Родину и все прекрасное - Борозна
Волейболистки сборной Беларуси победили команду Эстонии и вышли в финальную часть ЧЕ-2021
Новый посол России в Беларуси рассказал об акцентах в своей работе
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.