В период весенних каникул около 9,5 тыс. школьников отдохнут в лагерях Минской области

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 9,5 тыс. школьников отдохнут в лагерях Минской области на весенних каникулах, которые продлятся с 25 марта по 30 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

Традиционно отдых ребят будет максимально насыщен культурными, спортивными и познавательными мероприятиями.

В Жодино отдыхающих пригласят заглянуть на "Таинственный остров", взглянуть на "Вясеннія колеры малай радзімы", познакомиться с "Городом Жодино - городом счастливых детей" и принять участие в проекте "С любовью к малой родине".

В Борисовском районе учащиеся в оздоровительном лагере Зембинского учебно-педагогического комплекса детский сад - средняя школа сыграют в "Финансовый футбол". А в Метченском учебно-педагогическом комплексе детский сад - средняя школа ребята изучат "Правовую азбуку" и посоревнуются в конкурсах "Я знаю Беларусь", "Музыка Весны".

Мини-проект "Путешествие за здоровьем" будет реализован на базе средней школа №2 Воложина в оздоровительном лагере "Родничок". Участники станут пассажирами экспресс-поезда, который будет двигаться по определенному, разработанному самими пассажирами маршруту.

В оздоровительных лагерях Солигорского района школьников пригласят стать "Исследователями земли Солигорской", отправиться в "Путешествие в мир добра" и в "Путешествие со Смешариками", присоединиться к "Клубу любителей веселых каникул".

Гастрольный тур шахматной королевы запланирован по оздоровительным лагерям Мядельского района.

Для школьников Несвижского района проведут ярмарку пионерских идей, велоквест, книжный фуршет, образовательную и благотворительную акции, экологический турнир, фотоконкурс, а также викторины, интеллектуальные игры.

В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием учащихся в Смолевичском районе запланирована эстафета "Бюро спортивных услуг", акция "Пионерская зарядка", квест "Фотоохота: в поисках удачного кадра", мастерская "Чудеса своими руками", эрудит-шоу "Что? Где? Когда?", квест-игра "Школа безопасности", игровая программа "Веселая Детворяндия".

Найти занятие по душе и стать участником разнообразных проектов предлагают ребятам в период весенних каникул в Стародорожском районе. Так, в Кривоносовской средней школе им. Р. Н. Мачульского ребят пригласят принять участие в мастер-классе по бумагопластике, конкурсе поделок из пластилина, конкурсе чтецов, квест-игре. Мини-проект "Весенняя капель" в Пасекском детском саду - средней школе будет воспитывать чувства любви к природе, малой родине: в программе - общение с природой через досуговую, спортивную деятельность, краеведческие игры.

Проекты по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма будут реализованы в Минском районе в оздоровительном "Лагере безопасности" на базе Боровлянской средней школы №3 и в оздоровительном лагере "Страна здоровья" Заславской гимназии.

Оздоровительная кампания в учреждениях образования Клецкого, Слуцкого и Крупского районов будет ориентирована на получение новых знаний: ребят ожидают квесты, творческие конкурсы, игры-путешествия, спортивные программы, спортландии. Будут работать объединения по интересам, спортивные и тренажерные залы, стадионы и библиотеки. Экологические экскурсии и викторины подготовили для учащихся Копыльского, Столбцовского, Узденского районов. Дети узнают "Птичьи разговоры", познакомятся с Красной книгой Беларуси, прогуляются по "Городу здоровья", пройдутся по "Доброй дороге детства", побывают "В гостях у сказки" и проведут "Хоровод идей". А для отдыхающих в лагерях Вилейского, Червенского и Любанского районов организуют экскурсии, игры-путешествия, викторины, мастер-классы, спортивные игры и спортландии.

Активный отдых, прогулки на свежем воздухе, творческие мастер-классы, увлекательные занятия, игры, викторины, встречи с интересными людьми - все это поможет ребятам хорошо отдохнуть, завести новых друзей, открыть в себе новые способности и таланты.-0-