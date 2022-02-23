В первый день досрочного голосования участие приняли более 72 тыс. жителей Минской области

Во время голосования

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в первый день досрочного голосования на референдуме по Конституции на участки для голосования пришли 72 482 человека. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного исполнительного комитета.

От общего числа включенных в списки граждан это составляет 6,38%.

Только в Борисовском и Минском районах проголосовали по 11 тыс. граждан.

В Минской области в списки для голосования внесены 1 136 916 граждан.-0-