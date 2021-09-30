В Пинске 2 октября откроют женскую консультацию

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинск 1-2 октября отпразднует 924-летие. В связи с эпидемиологической обстановкой в День города отменены массовые мероприятия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

В частности, 1 октября в городе откроют после реконструкции бассейн в яслях-саду №19. Едва ли не главным подарком к празднику станет женская консультация в микрорайоне Западный, которую откроют 2 октября. Два года назад там открылся лечебно-диагностический корпус. На первом этапе заработали два терапевтических отделения, спустя год - педиатрическое. Затем в здании обустроили акушерско-гинекологическое отделение. Для него закуплено оборудование на Br300 тыс.

Отделение рассчитано на 180 посещений в смену. В распоряжении посетительниц будут регистратура, кабинеты приема, профилактики и диагностики, процедурный, физиотерапевтический, кабинет кардиотокографии. В женской консультации будут получать помощь не только закрепленные пинчанки, но и жительницы Ивановского, Столинского, Лунинецкого и Дрогичинского районов. Иногородние пациентки могут обратиться по вопросам пренатальной диагностики врожденной патологии развития плода, ранней диагностики и профилактики онкозаболеваний репродуктивной системы.

В городе также установили закладной камень на месте создания памятного знака жертвам Первой мировой войны. "Она принесла городу большие потери и разрушения. Но эти события, к сожалению, незаслуженно забыты. Накануне юбилея города мы решили создать мемориал. Для всех нас это еще одна возможность объединиться, воплощая общую идею", - добавили в горисполкоме.

Мемориал установят на кладбище на ул.Спокойной, где похоронены погибшие на полях сражений Первой мировой войны. Там покоится прах более 170 воинов разных национальностей. На первых порах на этом месте будет камень с мемориальной табличкой (их откроют 1 октября). Затем добавят плиты, на которых будут выгравированы имена воинов.

Первое летописное упоминание о Пинске в Ипатьевской летописи относится к 1097 году. Это третий по величине город Брестской области, в котором проживают около 140 тыс. человек.-0-