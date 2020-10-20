В Пинске готовится к открытию песокафе

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске готовится к открытию досугово-просветительский центр "Песокафе DogHut", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта Татьяна Шуман.

Проект реализует городское благотворительное учреждение по защите животных "Преданность другу". Инициативу поддержали на конкурсе социальных идей Social Weekend, на ее реализацию было выделено Br4 тыс. Сейчас проект находится в завершающей стадии. Песокафе разместится в здании по ул. Куликова, 3/3, где до недавнего времени располагался магазин. В помещении уже завершены ремонт и отделочные работы, идет его оформление и оборудование необходимой мебелью.

"Главная цель проекта - помочь бездомным животным. У нас заключен договор о совместной деятельности с Пинским ЖКХ и ветстанцией. Учреждение взяло на себя затраты по вакцинации, стерилизации, лечению отловленных животных, поиску дома для них. Когда мы начинали, в вольерах содержалось 40 бездомных собак, сейчас их уже более 200. Так появилась идея песокафе. В принципе, это антикафе. В основном оно будет ориентировано на просветительскую деятельность и пристройство животных. Там будет две стены с их фотографиями - #ищу дом и #уже дома. Пока мы разместили 130 снимков", - пояснила Татьяна Шуман.

Среди прочего в кафе будут установлены два автомата с напитками и сладостями. Посетители смогут пообщаться с ухоженными собаками. "Это будет еще и коворкинг - пространство для общения по интересам представителей различных общественных организаций, например художников или ремесленников. Их работы будут выставлены в песокафе на "Ярмарке добра", доход от которой полностью пойдет на лечение и стерилизацию бездомных животных - единственный гуманный способ для снижения их численности", - дополнила руководитель проекта.

Ожидается, что открытие первого в Брестской области песокафе состоится до конца месяца.-0-