7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске и Ганцевичах за сутки выпало больше декадной нормы осадков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Грозовой фронт накрыл Брестскую область вечером 6 июля. Ливень сопровождался порывистым ветром. Наиболее сильные дожди прошли на Полесье. Так, в Пинске за несколько часов выпало 39 мм осадков - 130% декадной нормы. В Ганцевичах зафиксировано 35 мм. Чуть меньше декадной нормы отмечено на метеостанции "Полесская" в Лунинецком районе - 24 мм.

Порывы ветра во время непогоды достигали 15 м/с. Сильнее всего стихия разгулялась в Брестском, Малоритском и Кобринском районах. В 34 населенных пунктах возникли перебои в электроснабжении, в 10 жилых домах и одном социальном объекте повреждены кровли. Работники МЧС с представителями Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения и дорожной службы расчищали проезжую часть от упавших деревьев на улицах областного центра, а также дорогах республиканского и местного значения.

Восстановительные работы в области продолжаются.-0-

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