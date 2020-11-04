В Пинске из-за аварии без холодной воды остались детсад и несколько домов

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске из-за аварии без холодной воды остались детский сад и несколько жилых домов. Такая информация опубликована на официальном сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария на водопроводе по ул.Рокоссовского произошла сегодня. "Пинскводоканал" оперативно перекрыл прорыв и организовал подвоз питьевой воды в цистерне. Без холодной воды остались два жилых дома по ул.Клещева, еще один - на ул.Жени Гуренковой, а также детский сад №4.

Сообщается, что аварию планируется устранить до 20.00.-0-