В Пинске продолжат реконструкцию межрайонного онкодиспансера

9 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске продолжат реконструировать межрайонный онкологический диспансер, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Пинской центральной поликлиники Игорь Киктенко.

"В этом году в рамках выполнения второй очереди реконструкции запланированы проектные работы, выделено финансирование на сумму Br200 тыс. В комплексном плане социально-экономического развития Пинска предусмотрена закупка по линии Минздрава нового гамма-терапевтического аппарата. Ожидаем его поставку в этом году. Соответственно, первоочередное мероприятие - подготовка помещения под установку оборудования", - рассказал Игорь Киктенко. Новый аппарат будет более функциональным, чем существующий "Рокус АМ".

Во время первого этапа реконструкции онкодиспансер увеличил свои площади. Под его нужды было модернизировано соседнее здание. В новом корпусе разместились приемный покой, химиотерапевтическое и хирургическое отделения с операционным блоком, отделением анестезиологии и реанимации. В старом корпусе остались рентгеновское и радиологическое отделения, кабинеты эндоскопии, УЗИ. "Будет планироваться реконструкция лечебно-диагностического корпуса с лабораторией, пищеблока, стерилизационного отделения, помещений хозяйственного назначения. Конечно, всегда стараемся сделать быстрее, но все зависит от финансирования", - добавил Игорь Киктенко.

Межрайонный онкодиспансер обслуживает жителей Пинска, Пинского, Столинского, Лунинецкого и Ивановского районов.-0-