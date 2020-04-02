В Пинске пустили транспорт по обновленному мосту

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске реконструкция моста через реку Пина вышла на завершающий этап. Открыто движение транспорта по обновленному путепроводу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

"Открыто движение автомобилей по мосту, а также пешеходов по левой стороне тротуара. Сегодня строители начнут разбирать временную переправу, которая использовалась для пропуска транспорта на время ремонта путепровода. Официальное открытие моста состоится, ориентировочно, в мае после завершения всех запланированных работ", - сказали в Пинском горисполкоме.

Пока же ведутся отделочные работы, в том числе облицовка стенок, готовятся спуски. Нужно очистить русло реки и привести в порядок прилегающую территорию.

Автомобильный мост в Пинске был построен более 40 лет назад. После детального обследования эксперты пришли к выводу, что объект нуждается в реконструкции. Работы начались год назад. За это время возведен практически новый мост. Длина его осталась прежней - около 400 м. На путепроводе двухполосное движение транспорта, обустроены пешеходные и велосипедные дорожки.

Мост соединяет два берега Пины автомобильной дорогой Р6 Ивацевичи - Пинск - Столин. На время его закрытия движение транспорта было организовано по понтонной переправе. По ночам ее разводили для прохода речного транспорта.-0-