В Пинске в этом году начнут реконструировать здание для межрайонного отдела ГКСЭ

24 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Начало реконструкции здания, в котором разместится Пинский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз, намечено на первую половину 2020 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления ГКСЭ по Брестской области Татьяна Коток.

Сейчас рабочие места пинских экспертов находятся в разных частях города, вскоре они будут трудиться под одной крышей. В двухэтажном здании разместятся сотрудники межрайодела, специализирующиеся на проведении криминалистических, специальных, технических, медицинских и психиатрических экспертиз. В частности, проект предусматривает обустройство химических и криминалистических лабораторий, помещений для судебно-медицинских исследований и хранения вещественных доказательств.

"Отличительной особенностью станет наличие тира с комнатой хранения оружия, специализированным оборудованием для его отстрела. После ввода объекта в эксплуатацию пинские криминалисты смогут проводить баллистические экспертизы, которые сейчас выполняют только в областном управлении", - отметила Татьяна Коток. В технологичном конференц-зале эксперты смогут проводить совещания, семинары, рабочие встречи с коллегами из других правоохранительных органов.

Также будет построен смотровой бокс для транспорта. Эксперты-автотехники и трасологи получат возможность при любых погодных условиях исследовать попавшие в ДТП транспортные средства, а также с подозрениями на видоизменение номерных узлов и агрегатов.

"Будут созданы комфортные условия для работы пинских экспертов. Расширятся их возможности в проведении различных исследований, повысится качество экспертиз и сократятся сроки их выполнения. Будет обеспечено удобство для посещения экспертного подразделения гражданами и представителями юридических лиц", - сказала официальный представитель.

Пинским межрайонным отделом ГКСЭ в 2019 году проведено более 5,5 тыс. экспертиз и исследований, большинство из них - судебно-медицинские и криминалистические. В целом пинские специалисты выполняют более 15 видов экспертиз.-0-