В Пинске запустили мобильное приложение "Мой город"

30 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске сегодня запустили в работу мобильное приложение "Мой город", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт горисполкома.

Новая платформа представляет собой своеобразный оцифрованный каталог организаций с полезной информацией для населения и бизнеса. Это простой и удобный доступ к основным городским сервисам в самых разных сферах - от медицины и образования до покупок и досуга. Достаточно лишь скачать бесплатное мобильное приложение на свой смартфон.

Приложение содержит структурированную информацию по видам деятельности и состоит из набора типовых модулей, доступных для заполнения. В частности, на платформе можно разместить сведения о компании, ее новости и акции, афишу городских мероприятий, рекламу. Есть модули онлайн-записи, онлайн-оплаты и онлайн-доставки, кабинет оператора онлайн-услуг.

Участником проекта может стать любая организация независимо от формы собственности. Для этого необходимо обратиться в Пинский зональный узел электросвязи РУП "Белтелеком", где предоставят реквизиты. На сегодня там уже заключили договоры на пользование платформой более чем с 200 организациями. В перспективе ресурс будет наполняться новой информацией.

Пинск стал третьим городом в Беларуси (после Полоцка и Глубокого) и первым в Брестской области, в котором заработало мобильное приложение "Мой город". Следующим городом, где будет запущено приложение, могут стать Барановичи. Это совместный проект Министерства связи и информатизации и РУП "Белтелеком", который разрабатывается для упрощения взаимодействия между горожанами и городской инфраструктурой.-0-