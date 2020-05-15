В Пинском районе бывшее общежитие колледжа реконструируют под арендное жилье

15 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В деревне Галево Пинского района бывшее общежитие аграрного технологического колледжа реконструируют под арендное жилье, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Сергей Жидецкий.

Здание, построенное в 1966 году, долгое время пустовало и требовало ремонта. В конце 2018 года бывшее общежитие передали в коммунальную собственность Пинского района. Затем объект был включен в инвестиционную программу Брестской области для реконструкции под арендное жилье. Работы выполняют специалисты местного ПМК-5 "Брестоблсельстроя", заказчиком выступает Пинский УКС.

В четырехэтажном доме обустроят 32 квартиры. Восемь из них будут однокомнатными, остальные - двухкомнатными. Одну из них оборудуют для людей с ограниченными возможностями. Там предусматривается отдельный вход с подъемником.

"Меняется планировка здания, проводятся внутренние и наружные работы. Выполнено утепление фасада. Сделаны новая кровля, водосточная система, построены лоджии с экранами. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь, но работы планируем завершить немного раньше", - отметил Сергей Жидецкий.

Это будет первый в Пинском районе многоквартирный арендный дом. В первую очередь квартиры будут предоставляться в пользование нуждающимся в улучшении жилищных условий. Таких на учете состоит около 1,8 тыс. человек.-0-