В Пинском районе на месте захоронения сожженных в годы ВОВ мирных граждан установлен памятник

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Пинской межрайпрокуратуры в городском поселке Логишин на месте захоронения 15 сожженных в годы Великой Отечественной войны мирных граждан установлен памятник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде один из свидетелей сообщил о том, что в 1943 году жителей трех домов за отказ сообщать о приходе партизан нацисты загнали в сарай и сожгли заживо. Их останки впоследствии собрали односельчане и похоронили на кладбище. Об этих ужасах мужчина узнал от односельчанина, который в силу престарелого возраста и проблем со здоровьем уже не может рассказать об этом самостоятельно.

Пинская межрайонная прокуратура инициировала перед местными исполнительными и распорядительными органами установку мемориала на месте захоронения. Финансовую поддержку оказал ОАО "Пинский комбинат хлебопродуктов".

"Результаты расследования уголовного дела о геноциде в годы войны и в послевоенный период показывают, что масштабы трагедии нашего народа на сегодня еще не известны в полной мере, - отметил пинский межрайонный прокурор Дмитрий Позняк. - Цинизм и жестокость, с которыми истреблялись мирные граждане, поражает. Мы делаем все возможное, чтобы увековечить память этих людей и установить полную летопись имевших место событий. Геноцид не имеет срока давности, а преступники, часть из которых еще живы, должны понести ответственность".

На Пинщине к настоящему времени допрошены более 360 человек, которые прямо либо косвенно связаны с событиями, отражающими бесчеловечность немецких оккупантов по отношению к мирному населению. Проведено пять осмотров мест происшествий.

Тем временем в Каменецком районе установили место захоронения мирных жителей, расстрелянных за связь с партизанами в 1944 году. Сведения получены при изучении архивных документов, однако точное месторасположение помог установить мужчина, который обратился в прокуратуру, узнав о проводимом расследовании. Местные жители также сообщили о возможном месте захоронения зверски убитого нацистами в первые дни войны молодого парня. Прокурор района уже произвел осмотр местности и принял меры по организации раскопок.-0-