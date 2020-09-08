В Пинском районе планируют построить новую базу отдыха

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе рядом с деревней Любель-Поль планируют построить новую базу отдыха, сообщили БЕЛТА в райисполкоме.

На участке предлагается построить мини-кафе и летнюю эстраду, водозаборные сооружения и наружные инженерные сети, а также благоустроить территорию. В перспективе могут появиться гостевой дом, летние домики, баня и банкетный зал. Планируется, что база отдыха будет работать в теплое время года. На первых порах там смогут разместиться 150 человек, после реализации задуманного - 250.

Выбранный для размещения зоны отдыха участок находится вблизи окраины деревни Любель-Поль. Рядом - пруд, ландшафтный заказник республиканского значения "Средняя Припять".

Проект базы отдыха вынесен на общественное обсуждение, которое продлится по 7 октября. Материалы размещены на официальном сайте Пинского райисполкома - pinsk.brest-region.gov.by. Замечания и предложения можно направить по адресу: ул.Днепровской Флотилии, 21 или contact@pinskrik.by.-0-