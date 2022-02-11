11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе реконструируют мост через реку Бобрик, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

"Даже самый маленький мост изнашивается и требует внушительных сумм и трудозатрат на ремонт и содержание. Вместо ремонтов дорожники предлагают там, где позволяют гидрологические условия, пустить речушки, ручьи и мелиоративные каналы в трубу, - отметили в райисполкоме. - Вдоль русла поперек дороги укладывается металлическая гофрированная труба. Туда устремляется вода. Над трубой делают основание дороги и покрытие. Труба обеспечивает нормальный водоток, а дороге - долговечность и высокую выносливость. Значительно экономнее оказывается и содержание участка дороги с таким переходом".

В Пинском районе такое инженерное решение применят на 5-километровом участке дороги Лыще - Заборовцы - Пучины. Изношенный мост через речушку Бобрик рядом с деревней Лыще переустроят на трубу. Работы будут вестись в летне-осенний период силами ДРСУ-104.

В Брестской области в этом году делают упор на модернизацию мостов. В частности, на местных дорогах планируют капитально отремонтировать два моста в Каменецком и Ивацевичском районах, три - в Пинском, Барановичском и Брестском - перевести на трубы. Еще пять мостов реконструируют на мелиоративных каналах.

К слову, в Пинском районе на трассе Р8 реконструируют 53-летний мост через реку Ясельда. Там просел металлический пролет. По проекту, строители заменят все вплоть до мостовых быков, из которых останется только один. Возведение нового сооружения идет полным ходом. Ориентировочно ремонт закончат к лету.-0-