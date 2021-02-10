В Пинском районе реконструируют стадион спортшколы

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Логишин Пинского района в этом году реконструируют стадион детско-юношеской спортивной школы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Логишин в этом году примет областной фестиваль тружеников села. В частности, к "Дажынкам" в городском поселке реконструируют стадион. Сейчас выбирается проектная организация для объекта. Планируется возвести бытовые помещения: в двух модулях разместятся раздевалки и санузлы. Вдоль игрового поля оборудуют беговую дорожку для занятий легкой атлетикой. Также будет отремонтировано ограждение, установлен навес над трибунами и заменены сидения.

В логишинской спортшколе дети занимаются легкой атлетикой, бейсболом, футболом и настольным теннисом. "Стадион востребован круглый год, серьезно загружен. Поэтому было решено его обновить, чтобы предоставить возможности для более комфортного занятия спортом. Разумеется, улучшится база и для воспитанников бейсбольного клуба "Логишинские волки". В двух группах бейсболом занимаются около 25 воспитанников ДЮСШ", - отметили в райисполкоме. К слову, "Логишинские волки" - серебряные и бронзовые призеры чемпионата Беларуси.

Кроме того, в Логишине в этом году планируется отремонтировать здание социально-педагогического центра, детской школы искусств и больницы. В городском поселке намерены благоустроить улицы и дороги, построить и заменить инженерные сети, капитально отремонтировать водонапорную башню, возвести блочно-модульную котельную.-0-