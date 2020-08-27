27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе собака загрызла ежа и заболела бешенством - власти ввели ветеринарный карантин. Такая информация размещена на сайте райисполкома, сообщает БЕЛТА.
Случай произошел в деревне Стытычево Плещицкого сельсовета. Внимание сельчан привлекла собака, которая стала вести себя агрессивно. Накануне домашний питомец загрыз на подворье ежа. После этого поведение пса стало странным: он начал пускать слюну, беспричинно лаять, неадекватно реагировать на привычную обстановку. Затем агрессивное животное покусало жителя соседней деревни, а спустя несколько дней погибло.
Специалисты Пинской районной ветеринарной станции отобрали биологический материал животного и отправили в областную ветеринарную лабораторию. Опасения подтвердились - собака оказалась заражена вирусом бешенства.
Пинский райисполком объявил 25 августа деревню Стытычево неблагополучной зоной и установил карантин. В населенном пункте проводятся специальные ограничительные и профилактические мероприятия. Представители ветслужбы проводят подворный обход с целью вакцинации восприимчивых к заболеванию домашних животных. Санитарная служба устанавливает сельчан, которые могли контактировать с больным животным для профилактической вакцинации. Усилен контроль за бездомными животными.
Предварительно карантин введен на 2 месяца.-0-