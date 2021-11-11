В Пинском районе в годовщину Первой мировой войны обозначат связанные с ней объекты

11 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе обозначат объекты Первой мировой войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком.

"11 ноября исполняется 103 года с окончания Первой мировой войны. Более века назад территорию Пинского района разрезала пополам линия фронта. Здесь два с лишним года противостояли друг другу русские и немецкие войска. За это время на пинской земле были построены десятки огневых точек, дотов, убежищ, блиндажей, наблюдательных пунктов, траншей, артиллерийских капониров и других фортификаций. Часть из них хранят память о том времени и сегодня", - обратили внимание в райисполкоме.

Рядом с деревней Поречье находится крупнейшее в районе фортификационное сооружение, построенное в 1916 году. Это было военное артиллерийское и складское укрытие, которое располагалось в глубоком тылу немецкой обороны. Там внутри есть несколько просторных залов, которые связаны двумя коридорами, идущими по торцам бункера.

"Фортификация вызывает интерес не только у исследователей войны, но и у туристов. В годовщину окончания Первой мировой войны бункер решили обозначить информационной доской. На шильде будут указаны название объекта на русском и немецком языках, год постройки", - рассказали в Пинском райисполкоме.

Туристическая табличка с QR-кодом появится и у входа в ботанический памятник природы республиканского значения парк "Поречье". Это место тоже связано с историей Первой мировой войны. "В частности, в утраченном имении Скирмунтов располагался штаб немецких войск, лазарет, госпиталь. Также было выделено помещение для содержания военнопленных. Сейчас нам об этом напоминают сохранившиеся фотографии. Периодически местные жители там находят бытовые предметы той эпохи", - добавили в райисполкоме.-0-