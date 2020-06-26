В пищевом производстве Минска вода чистая, покупать продукты безопасно - Гиндюк

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутренние системы контроля на предприятиях пищевой промышленности не позволят использовать в производстве некачественную воду. Поэтому у минчан нет поводов опасаться покупать пищевые продукты столичных предприятий. Об этом сообщила журналистам главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии продолжает в круглосуточном режиме оценку качества и безопасности питьевой воды. Нелли Гиндюк подчеркнула, что особое внимание сегодня уделяется качеству воды в объектах социальной сферы, детских дошкольных учреждениях, домах-интернатах, организациях здравоохранения, в жилом фонде.

"На контроле центра гигиены и эпидемиологии находятся все организации, в том числе расположенные на территории Московского и Фрунзенского районов. Среди них есть и предприятия пищевой промышленности, общественного питания. Все данные объекты имеют программу производственного контроля, что предусматривает проведение мероприятий в случае ухудшения качества воды. На предприятиях промышленности имеются система очистки и система входного контроля. Вода идет в технологический процесс только в этом случае, если после проведенной очистки ее показатели соответствуют требованиям. Данные вопросы находятся на контроле центра гигиены", - сказала главный санитарный врач Минска.

Уже отобранные пробы показали, что вода соответствует требованиям, она безопасна в эпидемиологическом отношении. Но есть отдельные объекты, жилые дома, организации, в которых показатель "запах" не соответствует норме. "Выявление таких нестандартных проб свидетельствует о нестабильной ситуации по качеству воды. Поэтому на данный момент, исходя из результатов лабораторных исследований, мы не можем рекомендовать всему населению Московского и Фрунзенского районов использовать воду из крана для питья", - добавила Нелли Гиндюк.

Мониторинг продолжается. Только за сутки было сделано 200 проб по показателям качества и безопасности. В работе находятся еще 100 проб, результаты ожидаются утром 27 июня.-0-