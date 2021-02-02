В пяти детсадах Партизанского района Минска водопроводная вода временно непригодна для питья

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пяти детсадах Партизанского района водопроводная вода временно непригодна для употребления. Организован подвоз чистой воды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Из-за аварии на трубопроводе по ул. Академической временно непригодна для питья вода в детских садах №№82, 164, 186, 257 и 543, - уточняется в сообщении столичной мэрии. - Ситуация под контролем".

Рацион питания детей скорректирован, организована доставка чистой питьевой воды в дошкольные учреждения.

По результатам исследования качества воды санэпидслужбой района будет принято решение о дальнейшем режиме работы детсадов. При необходимости для детей организуют дежурные группы.-0-