В пяти домах-интернатах Витебской области перешли на обычный режим работы

25 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В пяти домах-интернатах Витебской области перешли с вахтового метода работы на обычный, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

Дома-интернаты Витебской области постепенно переходят с полной изоляции на штатный гарфик. "К обычному режиму работы уже вернулись 5 социальных учреждений Витебской области: Полоцкий, Луначарский, Александровский и Селютский психоневрологические дома-интернаты для престарелых и инвалидов, Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Вахтовый метод работы завершается в тех учреждениях, где от COVID-19 привиты не менее 75% работников и проживающих", - отметила Вера Астапенко.

Кампания по вакцинации проживающих и работников домов-интернатов продолжается. По данным на 25 марта, прививку от коронавируса получили около 1,5 тыс. человек, включая более 600 проживающих. Заболевших среди подопечных домов-интернатов нет, после введения препарата все чувствуют себя хорошо.

Решается вопрос о поэтапном возвращении к штатному режиму работы 16 социальных учреждений области, в том числе 10 домов-интернатов и 4 отделений круглосуточного пребывания районных территориальных центров соцобслуживания населения.

"Эпидемиологическая ситуация в учреждениях соцобслуживания стабильная и находится на постоянном контроле комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома. Переход таких учреждений на штатный режим работы согласовывается с областным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В ближайшее время планируем перевести на обычный график еще 5 домов-интернатов", - подчеркнула Вера Астапенко.-0-