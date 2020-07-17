В пяти зонах отдыха Гомельской области купание приостановлено

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Купание взрослых и детей приостановлено в пяти зонах отдыха Гомельской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

С начала июля специалисты центра исследовали 546 проб воды из водоемов на соответствие показателям безопасности: 35 из них не соответствовали нормативам по микробиологическим показателям, 53 - по санитарно-химическим.

По итогам исследований приостановлено купание детей и взрослых в акватории у пляжа "Озерного" Железнодорожного района и пляжа "Каскад-1" по улице П. Бровки Центрального района Гомеля, а также на реке Днепр в Приднепровском парке культуры и отдыха Жлобинского района. Такая же мера действует на городских пляжах №1 (по улице Набережной) и №2 (по улице Кооперативной) в Добруше.

Запрещено также купание детей, взрослых и занятия спортом водных видов в городском пруду ГП "Калинковичское ПМС" в райцентре.

В двух зонах отдыха Гомеля ограничено купание детей: на пляже "Каскад-2" по улице П. Бровки и пляже "Западный".

Специалисты санслужбы с установленной периодичностью берут пробы воды со всех зон отдыха региона.-0-