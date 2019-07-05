В пяти зонах отдыха Минской области ограничили купание детей

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Купание детей ограничено в пяти зонах отдыха столичного региона, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание ограничено в пляжной зоне водоема в Любани, в акватории санатория "Спутник" Мядельского района. Также временные ограничения ввели в Стародорожском районе на озере Скачальском, на пруду в деревне Буденичи и на пруду по ул. Московская в самом городе.

По-прежнему запрещено купание детей и взрослых на озере Материнском и на водоеме агрогородка Дукора Пуховичского района.

Ограничения, ранее вводившиеся на купание детей в Узде, Солигорском и Узденском районе, сняты.

Всего было отобрано и исследовано более 1,3 тыс. проб воды из поверхностных водоемов области, из них 56 не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Также сотрудники санэпидемслужбы оценили состояние зон рекреаций региона и выявили нарушения в части санитарного содержания территорий пляжей, в части состояния общественных туалетов, контейнерных площадок, стоянок для автотранспорта, раздевалок. Балансодержателям направлены 64 рекомендации и предложения для устранения нарушений.-0-