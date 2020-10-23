В Плещеницах на месте прорыва газопровода земляные работы проводились с нарушениями - "Белтопгаз"

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Плещеницах на месте прорыва газопровода земляные работы проводились с нарушениями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГПО "Белтопгаз".

"22 октября в 14.10 сотрудники ЧПТУП "Импульс" при проведении земляных работ по прокладке кабеля связи повредили подземный полиэтиленовый газопровод-ввод среднего давления диаметром 32 мм к жилому дому №4 по ул.Слободская в г.п. Плещеницы Логойского района. Работы проводились с нарушением порядка выполнения земляных работ в охранной зоне газопровода, без вызова представителя газоснабжающей организации", - отметили в "Белтопгазе".

На место аварии оперативно прибыла бригада Логойского РГС ПУ "Молодечногаз". В 15.00 был отключен уличный распределительный газопровод для локализации выхода газа и выполнения ремонтных работ. Временно было прекращено газоснабжение 12 индивидуальных жилых домов. Отключение других индивидуальных домов, промышленных и коммунально-бытовых потребителей не потребовалось.

"Ремонтно-восстановительные работы на поврежденном участке газопровода были выполнены оперативно, к 18.00 газоснабжение всех потребителей было восстановлено в полном объеме. Пострадавших в результате инцидента нет", - сообщили в пресс-службе.

В "Белтопгазе" обратили внимание организаций и населения на необходимость соблюдения требований порядка производства земляных работ в охранной зоне газопровода. Работы должны выполняться при обязательном присутствии представителя газоснабжающей организации.-0-