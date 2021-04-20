20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Плещеницах на ул. Космонавтов сегодня временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Сегодня с 19.30 до 21.30 на 66-м км автодороги Р63 Борисов - Ошмяны на ул. Космонавтов в городском поселке Плещеницы Логойского района в связи с проведением следственного эксперимента по установлению обстоятельств и механизма развития дорожно-транспортного происшествия движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-