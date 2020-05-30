В подъездах жилфонда Минска приведут в порядок провода и элементы коммуникаций

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При инвентаризации подъездов жилых домов в Минске, находящихся на балансе ЖКХ, различные провода (телефонных линий, интернета и других коммуникаций) приведут в порядок. Об этом сообщил во время прямой телефонной линии заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующее поручение дал Мингорисполком балансодержателям проводов и других элементов коммуникаций, которые хаотично, в виде вееров расположены в подъездах. По словам заместителя председателя Мингорисполкома, такая инициатива затронет около 50% жилфонда столицы, находящегося на балансе ЖКХ.

Уже определены графики, в соответствии с которыми в этом направлении будут вестись работы. "При этом будут преследоваться две цели - повышение эстетики и безопасности", - подчеркнул Александр Дорохович.-0-