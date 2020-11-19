В ПолесГУ будут готовить биохимиков

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете открыта специальность "биохимия". Решение об этом приняло Министерство образования, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан биотехнологического факультета кандидат биологических наук Виталий Чещевик.

На новую специальность со специализацией "аналитическая биохимия" и квалификацией "биолог. биохимик" в вузе начнут набирать обучающихся уже в 2021 году. "Предварительно мы планируем набрать 20 студентов на бюджетные места и 5 - на платной основе. Централизованное тестирование сдается как на любую биологическую специальность - биология как профильный предмет, русский или белорусский язык на выбор и химия. Срок обучения составляет 4 года", - рассказал декан.

Запуск новой образовательной программы в ПолесГУ обусловлен растущими кадровыми потребностями в специалистах такого профиля. "Уровень современного развития предприятий и производств биохимического и биотехнологического профиля в республике требует постоянной подготовки высококвалифицированных специалистов в этой области. Поэтому специальность "биохимия" открывает огромные возможности для трудоустройства и самореализации", - отметил Виталий Чещевик.

Сфера профессиональной деятельности биолога-биохимика включает обеспечение научно-производственной и научно-исследовательской деятельности на предприятиях и производствах в области фармацевтической, медицинской и ветеринарной биотехнологии, пищевой промышленности, иммунологии, нанобиотехнологии, экологического мониторинга. Выпускники смогут работать биохимиками, биологами, экспертами, научными сотрудниками в научно-исследовательских, научно-производственных учреждениях, на производственных предприятиях, в лабораториях сертификационных, экспертно-криминалистических, таможенных, санитарно-эпидемиологических и экологических служб.

"На первый взгляд кажется, что биохимия - достаточно узкая специальность. Между тем она является фундаментальной основой многих биологических дисциплин и самой биотехнологии, поскольку дает понимание процессов, которые протекают на молекулярном уровне в живых организмах", - пояснил Виталий Чещевик.

Он отметил, что Полесский государственный университет располагает достаточной материально-технической базой и специалистами, чтобы вести на высоком уровне подготовку кадров по этой специальности. В вузе функционирует отраслевая лаборатория лонгитудинальных исследований, которая внесла большой вклад в диагностику коронавирусной инфекции во время первой волны пандемии. Есть также лаборатория ДНК и клеточных технологий в растениеводстве и животноводстве. Кроме этого, по проекту "Модернизация высшего образования", в котором университет участвует наряду с другими вузами страны, планируется оснащение еще одной учебно-исследовательской лаборатории биотехнологии клеточных культур.-0-