В полесском регионе появится ресурсный центр развития инженерного творчества

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве экономики состоялась рабочая встреча по вопросу организации работы по созданию на базе ООО "Технопарк "Полесье" ресурсного центра развития инженерного творчества на территории региона Припятского Полесья с использованием потенциала Парка высоких технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Во встрече приняли участие представители Минэкономики, Администрации ПВТ, Брестского облисполкома, Пинского горисполкома, ООО "Технопарк "Полесье" и Полесского государственного университета.

Между заинтересованными состоялся конструктивный обмен мнениями о реализации данного инфраструктурного проекта, направленного на развитие полесского региона, достигнуты конкретные договоренности по организации работы по каждому аспекту создания ресурсного центра.-0-