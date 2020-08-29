В Полесском регионе создаются необходимые условия для труда и комфортного проживания - Субботин

29 августа, Петриковский район /Корр. БЕЛТА/. В Полесском регионе создаются все необходимые условия для труда и комфортного проживания. На этом сделал сегодня акцент заместитель премьер-министра Александр Субботин на торжественной церемонии открытия VI Международного фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья", который проходит в агрогородке Лясковичи Петриковского района (Гомельская область), передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер напомнил, что фестиваль стартовал в 2010 году по инициативе Президента. "Полешуки с энтузиазмом восприняли идею проведения такого народного праздника и с радостью приняли участие в его создании", - сказал Александр Субботин. По его мнению, фестиваль "Зов Полесья" - это знаковое культурное событие для всей страны: "Он напоминает большой семейный праздник, встречу людей, близких по духу, взглядам, интересам".

Александр Субботин подчеркнул, что Полесский регион с его богатыми ресурсами, традициями динамично развивается. "Сегодня Припятское Полесье - это мощный индустриальный и культурный центр, имеющий огромный экономический потенциал. Здесь создаются все необходимые условия для труда и комфортного проживания", - отметил вице-премьер.

По его словам, Полесье меняется на глазах. Модернизируются предприятия, быстрыми темпами строится жилье, возводится ряд социальных объектов.

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