В Полоцке детей с 4 лет будут обучать программированию без компьютера

5 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Полоцком районном центре детей и молодежи (ПРЦДиМ) откроется школа раннего развития по робототехнике для ребят от четырех лет, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом инновационного и технического творчества центра Егор Подольский.

Лаборатория по робототехнике и программированию в ПРЦДиМ обновилась всего месяц назад, а у педагогов уже амбициозные планы. "Технический профиль сейчас очень важен для развития подрастающего поколения, да и у родителей он очень востребован в последнее время. Со следующего учебного года откроем школу раннего развития для ребят, которые интересуются высокими технологиями. В нее будем принимать детей с четырех лет как из Полоцка, так и со всего района. Обучение будет вестись по технологии "программирование без компьютера", которая позволит развивать инженерное мышление и быстрее переходить к сложному программированию с радиоэлектронными устройствами", - рассказала методист отдела инновационного и технического творчества ПРЦДиМ Наталья Ермак.

Сейчас обучение строится по блокам. Первый модуль базируется на наборе Lego Education Wedo 2.0 для детей 6-9 лет, которые изучают азы начального конструирования и программирования. На этом этапе роботы юных инженеров выполняют простые команды: подают голос, двигают руками и ногами. Затем ребята 10-15 лет переходят на новый уровень: им нужно собирать уже более сложные конструкции из Lego Education Mindstorms EV3. Они пишут программы, заставляющие роботов реагировать на свет, препятствия, сражаться с себе подобными на ринге. Эти навыки позволяют ребятам участвовать в соревнованиях по робототехнике, где собранные ими модели должны продемонстрировать скорость в гонках или умение вытолкнуть соперника за бойцовский круг.

В этом учебном году в центре открылось новое направление для ребят 13-17 лет - робототехника на базе микроконтроллеров Arduino. "Это уже более сложная, приближенная к взрослой инженерии радиоэлектроника. За данным направлением будущее. В дальнейшем в центре мы будем развивать его и готовить ребят к конкурсам по промышленной робототехнике", - подчеркнула Наталья Ермак.

Для более быстрого перехода к робототехнике такого уровня параллельно с уже зарекомендовавшими себя направлениями и будет развиваться программирование без компьютера. "Это ранняя профориентационная работа для популяризации инженерных и конструкторских специальностей. У нас всегда заполняются группы желающими, начиная с шести лет, поэтому набор в школу раннего развития, по нашим расчетам, будет полным к сентябрю", - отметила специалист.

Всего в отделе инновационного и технического творчества центра занимаются 250 школьников. Многие из них являются участниками, призерами и победителями выставок, конкурсов, турниров технического направления. Кроме робототехники они постигают Scratch-программирование, 3D-моделирование. На 3D-принтере учащиеся центра уже умеют печатать запасные детали к конструкторам. Те, кто не попал на робототехнику, посещают кружок технического моделирования: здесь с помощью металлических конструкторов мальчики и девочки приобретают начальные конструкторские навыки.-0-