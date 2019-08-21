В Полоцке и Витебске пройдут второй и третий этапы соревнований по джимхане на Кубок ADTBY

Как сообщили БЕЛТА организаторы соревнований, второй этап соревнований по джимхане на Кубок ADTBY пройдет 24 августа в Полоцке у ТЦ "Манеж", а третий состоится 25 августа в Витебске на проспекте Победы. Соревнования проходят в рамках республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения!" при содействии УГАИ МВД Республики Беларусь, Витебского облисполкома и Полоцкого райисполкома.

Джимхана – молодая дисциплина автоспорта в Беларуси, вызывающая у зрителей огромный интерес. Она сочетает в себе автомобильный дрифт, автослалом и кольцевые гонки.

В соревнованиях примут участие победители Кубка ADTBY – 2018 минчане Александр и Евгений Цедрики, победитель и призер Кубка виртуозов руля по джимхане – 2019 Дмитрий Баркан, автогонщики Алексей Королев, Алексей Шендюков, Мария Зарубина, Андрей Ефремов, Роман Ермаков. Впервые в соревнованиях будут участвовать представитель Солигорска Владимир Ковтик, победитель Кубка виртуозов руля – 2019 среди любителей, и самый молодой среди спортсменов участник Алексей Рубанов из Бобруйска, которому всего 19 лет.

В рамках мероприятия в Витебске пройдет акция от Витебского областного комитета ОО “БРСМ” – “В школу с добрым сердцем!” Волонтеры будут организовывать сбор школьной одежды и обуви, канцтоваров, спортивных товаров для семей малоимущих, многодетных семей и для детских интернатов.

Начало проведения мероприятия в Полоцке и Витебске в 13:00. Вход свободный.

Заявка для участия в соревновании размещена здесь .

Предварительный календарь следующих этапов ADT Gymkhana Battle:

7 сентября – Гродно (ТЦ "Олд-Сити").

14 сентября – Гомель (паркинг Ледового дворца).

21 сентября – Барановичи (паркинг Ледового дворца).

28 сентября (5 октября) – Минск

Партнеры акции:

ООО "Евромеханика-Центр", ТД "Форсаж", компания "Свиат", OOO "Флагбай", компания AVD Продакшн, ОАО "Машпищепрод", ООО "СВ МОТОРС", ОДО "ВТК Камазавто", ООО "Амико", компания "Русские шины"

Информационный партнер соревнований – Белорусское телеграфное агентство

Информационная поддержка:

ABW.BY, радио "Пилот-ФМ", радио "Европа Плюс Полоцк", AFISHA TUT.BY, портал 1K.BY