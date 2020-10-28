В Полоцке на новом производстве вина планируют создать около 80 рабочих мест

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Производство по выпуску вина запустили сегодня на базе бывшего Полоцкого винодельческого завода. На предприятии собираются создать 81 рабочее место, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Учредителем производственно-торгового унитарного предприятия "Винный мастер" стало Витебское областное потребительское общество. Предприятию переданы недвижимость и оборудование бывшего завода. На работу уже приняты 55 человек.

Производственные мощности компании составляют 710 тыс. дал в год. В четвертом квартале этого года планируется выпустить 60 тыс. Также предприятие намерено производить соки под собственной торговой маркой.

В реконструкцию производства, закупку сырья и материалов вложен Br1 млн. По мере увеличения объемов производства и освоения выпуска новых товаров размер налоговых платежей в бюджет составит не менее Br3,5 млн в год.-0-