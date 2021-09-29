В Полоцке обсудили подготовку к празднованию 900-летия Спасо-Евфросиниевского монастыря

29 сентября, Полоцк /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре прошло первое заседание заинтересованных служб, представителей власти и монастыря по проведению в 2025 году празднования 900-летия обители, передает корреспондент БЕЛТА.

В совещании приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Она отметила, что 900-летие монастыря - важная дата для белорусов. В Полоцке наша государственность, истоки, духовность и корни. "Сегодня определим мероприятия и перечень работ, которые необходимо будет провести для подготовки к празднику. По просьбе Белорусской православной церкви государство передало монастырю в собственность ряд зданий. Как предполагается, здесь будет гостиница для поломников - сюда приезжает большое количество людей из разных стран. Те условия, которые есть в монастыре, не позволяют в полной мере обеспечить комфортное пребывание туристов и поломников. Для этого нужно провести достаточно много работы, определиться с наиболее важными объектами, которые необходимо ремонтировать и строить в первую очередь", - сказала Наталья Кочанова. Предполагается, что финансировать работы будут из местного, областного и республиканского бюджетов, рассчитывают и на помощь меценатов.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев рассказал, что среди первых объектов кроме гостиницы еще будет построена новая трапезная. В ближайшее время разработают проектно-сметную документацию. Приступить к работам планируют весной 2022 года. "Пока основная задача - эти два объекта (гостиница и трапезная. - Прим. БЕЛТА). Также на базе передаваемого пятиэтажного корпуса, который отойдет от Полоцкого государственного лесного колледжа, планируется большая библиотека, музей. Это будет не просто комплекс для сестер, но и историко-культурный центр", - добавил Владимир Терентьев.

Спасо-Евфросиниевский монастырь был основан около 1125 года преподобной Евфросинией Полоцкой, ее мощи упокоены здесь. До 1161 года на месте деревянной была построена каменная Спасо-Преображенская церковь. В ней сохранились уникальные фрески XII века. Сейчас храм реставрируют. В 1882 году над входом в монастырь возвели звонницу, в конце XIX века здесь построили еще и Крестовоздвиженский собор. Архитектурный ансамбль монастыря внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси.-0-