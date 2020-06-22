В Полоцке открыли мемориал "Урочище Пески"

22 июня, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке сегодня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, торжественно открыли мемориальный комплекс "Урочище Пески" на месте массовых захоронений времен войны. В мероприятии приняли участие местные жители, представители власти, религиозных конфессий, общественных организаций, военнослужащие и учащиеся, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии открытия

Выступает первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко

На мемориале установлена часовня, есть Стена памяти с фамилиями погибших, которых удалось установить, а также с символами конфессий и религий - православия, католицизма, иудаизма и ислама. Вход на мемориал сделан в виде креста с терновым крестом. В часовне любой желающий может поставить свечу.

Авторами проекта стали художник Владимир Гавазюк, дизайнер Екатерина Алексеева и коллектив компании "Мастак-сервис". Организация разрабатывала художественную концепцию, строительный проект. "Еще до заключения договоров приходили в урочище. Здесь было песчаное плато, работали поисковые отряды. Поисковики рассказывали, что в урочище везде лежат кости. Поэтому решили ничего не трогать, только немного присыпали песком плато, проложили дорожки, разбив территорию на квадраты как символы могильных ям", - рассказал директор "Мастак-сервиса" Игорь Руденя.

Первый заместитель председателя райисполкома Сергей Лейченко отметил на церемонии, что белорусы первыми среди народов Советского Союза приняли удар немецкой армии. "Урочище Пески" - огромная братская могила. В ней покоятся останки десятков тысяч военнопленных и гражданского населения, замученных и убиты нацистами. Мемориальный комплекс стал символом памяти жертв войны", - сказал он.

На открытие мемориала пришли и местные жители, которым очень дорога память о погибших в этих местах. Отец Федор Орлов поделился, что в урочище в 1942 году расстреляли отца его товарища. "Вместе с ним мы были в концлагере в Литве. Он мне и рассказал о трагедии", - добавил священник.

Еще один участник мероприятия Валерий Фокин приехал из Могилевской области. В прошлом году по радио он услышал, что в Полоцке на месте массовых расстрелов возводят "Урочище Пески" и родственники могут увековечить память погибших. Мужчина написал письмо в Полоцкий райисполком, нашел необходимые документы в архивах. "У меня здесь погиб дедушка Петр Ходюченко, - поясняет Валерий. - Мама мне рассказывала, как ее отца забирали в лагерь в 1944 году. Они сами тогда жили в деревне Березовка Городокского района. К ним зашли в дом и спросили, есть ли дома хозяин. Бабушка сказала, что его нет, но дедушка сразу не понял, для чего она так ответила, и отозвался. Его погрузили в машину и увезли. Куда - никто не знал. Тогда из деревни увозили все мужское население. После освобождения Полоцка кто-то остался живой из лагеря и рассказал нам, как убивали дедушку".

Урочище Пески - массовое захоронение времен Великой Отечественной войны в Полоцке (рядом со Спасо-Евфросиниевским монастырем). В годы войны здесь размещался немецкий пересыльный лагерь для советских военнопленных "Дулаг-125". Сюда же привозили расстрелянных и повешенных из гражданского лагеря "Громы", закапывали заключенных городской тюрьмы и гестапо. На месте бывшего лагеря захоронены десятки тысяч жертв нацизма.

Жители Полоцка неоднократно поднимали вопрос об увековечивании памяти жертв лагеря и благоустройстве территории. В 2010 году с инициативой собрать деньги на будущий мемориал выступил Белорусский фонд мира. Сразу построить все не удалось, выполнили лишь часть работ. Возобновилось возведение мемориала в 2018 году.-0-

Фото Александра Хитрова