В Полоцке появится мост с велодорожкой

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инфраструктура Полоцка постоянно становится сферой для новаций: в планах по развитию велодвижения - построить первый мост с велодорожкой. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко.

"Мы очень тщательно, возможно, местами слишком, подошли к организации дорожного движения в Полоцке. Потому что реально до нас этим никто не занимался. За последние три года мы второй раз переделываем генеральный план с учетом транспортных новшеств, которые придумали и внедрили, - отметил Сергей Лейченко. - Например, в новый мост, который строим в этом году, сразу заложили и велодорожку, чтобы закольцевать ее через весь город. Я не слышал, чтобы кто-то у нас строил мосты с велодорожками".

Во время пресс-конференции

Полоцк первым присоединился к проекту "Зеленые города". За прошедший период в городе внедрена выделенная полоса для общественного транспорта протяженностью 3 км. Также в Полоцке и соседнем Новополоцке обновляются велосипедные полосы (вдоль ул.Молодежной и ул.Гоголя): устраняются шероховатости, улучшено покрытие, ликвидированы барьеры. Обновлена разметка, а где-то была изменена ее траектория. Начинается нанесение специальной зеленой разметки, срок службы которой в четыре раза дольше, чем обычной. Она появится на велосипедных переездах, т.е. в тех местах, где велодорожка пересекается с автомобильной трассой.

Далее по проекту планируется строительство конструктивно выделенной пешеходной и велодорожки - в продолжение улицы Молодежной в Новополоцке, которая идет вдоль коттеджной застройки. Дорожка будет проложена по нечетной стороне улицы Молодежной от улицы Полевой до улицы Прибрежной. К сожалению, строительство велодорожки, которая связала бы Полоцк и Новополоцк, пока откладывается. По словам Сергея Лейченко, не удалось еще достичь взаимопонимания с дорожниками.

Сергей Лейченко

Внедряется алгоритм "зеленая волна" в Новополоцке и Полоцке. Для этого предусмотрено строительство трех умных светофорных объектов в Новополоцке, замена 22 старых светофорных контроллеров на новые - с возможностью связи со спутниками для синхронизации работы светофоров и беспроводной связи с ЦУП для контроля состояния светофора и дистанционного управления алгоритмом работы. Это увеличит скорость транспортного сообщения, уменьшит количество разгонов и торможений, что должно привести к снижению выбросов СО2.

Также в обоих городах планируется установить по пять современных остановочных пунктов и еще по 10 новых информационных табло на остановках, которые в режиме реального времени будут отображать сведения о движении общественного транспорта. В Новополоцке впервые будут установлены пять крытых велопарковок.

Впервые для двух городов в Беларуси разработан единый план устойчивой городской мобильности, что позволит Полоцку и Новополоцку совместно решать региональные проблемы востребованности общественного транспорта, перегруженности дорог из-за чрезмерного использования личных автомобилей.

Проект "Беларусь: поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды при финансировании Глобального экологического фонда. Проект рассчитан на 2016-2021 годы и направлен на развитие планов зеленого градостроительства, а также поддержку пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту и повышению энергоэффективности в малых и средних городах Беларуси. Одним из главных компонентов проекта является реализация пилотных инициатив по устойчивому городскому транспорту в Полоцке и Новополоцке и мероприятий по повышению энергоэффективности в Новогрудке. Главный результат, на который нацелены инициативы, - совокупное прямое сокращение выбросов CO2 на 91,1 тыс. т.-0-

Фото Максима Гучека

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