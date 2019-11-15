В Полоцке в 2020 году планируют благоустроить 50 дворов многоэтажек

15 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке в следующем году ЖКХ намерено провести комплексный ремонт 50 дворов многоквартирных домов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

В планах - благоустроить придомовые территории площадью 40 тыс. кв.м. Также ЖКХ Полоцка собирается провести текущий ремонт уличной дорожной сети площадью 30 тыс. кв.м и устройство тротуаров (20 тыс. кв.м). Кроме того, на 2020 год в районе запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия республиканских дорог на 12 км и текущий ремонт на 13,6 км. Всего дорожный фонд Полоцкого района включает республиканские и местные дороги общей протяженностью 1924 км, из них 831 км - с твердым покрытием.

Актуален вопрос капремонта моста по ул.Юбилейной в Полоцке. На работы нужно около Br24 млн. Областной и районной власти поручено откорректировать проектно-сметную документацию, проработать варианты финансирования работ и внести предложения в правительство. В планах на первую половину 2020-х годов - возведение обхода Полоцка с выходом на дорогу Р-46 Лепель - Полоцк - граница России, а также строительство нового моста через Западную Двину. Такая дорожная инфраструктура позволит снизить транспортную нагрузку на улицы Полоцка и Новополоцка.-0-