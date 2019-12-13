В Полоцке встреча в формате мирового кафе соберет около 200 молодых специалистов

13 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке 18 декабря состоится традиционная встреча молодых специалистов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

В этом году изюминкой станет организация семи площадок с разными направлениями. Одновременно в разных точках города будет дан старт встречам участников в формате мирового кафе. "Программа насыщенная, интересная и разноплановая. Спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, встреча с руководством района, консультации по актуальным вопросам - молодые специалисты будут задействованы на разных площадках города в течение дня. В районной встрече примут участие около 200 молодых человек", - отметили в пресс-службе.

Во время мероприятия в одной точке можно будет научиться делать прическу, в другой учащиеся медколледжа расскажут о том, как следить за своим здоровьем. В гимназии №1 имени Франциска Скорины пройдет квест-игра. В других местах города можно будет погрузиться в историю Полоцка, попробовать себя в фитнесе, узнать о здоровом питании.

Во второй половине дня в городском Дворце культуры пройдет встреча с руководством райисполкома, заинтересованными службами и ведомствами. Можно будет получить консультацию по вопросам трудовых отношений, льготного кредитования, жилья, старте в сфере предпринимательства. Завершится мероприятие творческими выступлениями молодых специалистов.-0-