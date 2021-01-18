В Полоцке выберут участников от области для обучения в Национальном детском технопарке

18 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В полоцкой гимназии №2 сегодня состоятся второй и третий этапы областного отбора школьников для обучения в Национальном детском технопарке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома.

Участвовать в отборе могут учащиеся 9-11-х классов. Отбор проходит на основании онлайн-регистрации. На первом этапе экспертный совет рассматривал представленные проекты для оценки участия в дальнейших испытаниях. Для каждого участника в итоге будет составлен рейтинг, и со всей республики 30 учащихся с самыми высокими результатами отправятся на учебу в детский технопарк. Сегодня в Полоцке школьников ожидают тестирование и собеседование. На эти этапы вышли 7 проектов из Витебской области.

Занятия в детском технопарке будут проходить в формах образовательной смены и заочного обучения. Первая смена в детском технопарке пройдет с 31 января по 23 февраля. Ее направлениями выбраны "Военная робототехника", "Прототипирование", "Зеленая химия". Ребята посетят теоретические и практические занятия, лекции, семинары. Также для них организуют общеобразовательные спортивные и культурно-досуговые мероприятия, экскурсии. Школьники будут жить в уютных двухместных номерах и получать пятиразовое питание.

С 18 по 25 января открыта регистрация на вторую смену, которая пройдет с 1 по 24 марта.

В Витебской области школьников активно вовлекают в научно-исследовательскую деятельность и создают условия для выявления и поддержки талантливой молодежи. Например, в сентябре 2019 года в Витебском областном дворце детей и молодежи открыли учебную лабораторию "Шаги в науку". Здесь работают научное общество учащихся и объединения по интересам, в том числе для младших школьников. Сейчас в лаборатории занимаются более 250 детей и подростков.

Во дворце также действует образовательный центр "Позитрон", открытый летом 2020 года. "На его оснащение были выделены бюджетные средства, за которые закупили новые компьютеры, 3D-принтеры и 3D-сканнеры, мультиборд, интерактивную доску, 2 системы виртуальной реальности. Учащиеся на занятиях создают 3D-модели реальных объектов, программы с использованием систем виртуальной реальности", - рассказала заведующая сектором научно-технического творчества и информационных технологий дворца Татьяна Нарубина. Она также добавила, что воспитанники областного дворца детей и молодежи планируют регистрироваться на вторую смену Национального детского технопарка.-0-