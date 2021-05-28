В Полоцком госуниверситете открыли Центр поддержки технологий и инноваций

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр интеллектуальной собственности и Полоцкий государственный университет подписали сегодня соглашение о создании на базе университета Центра поддержки технологий и инноваций. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ГКНТ.

В Беларуси уже функционирует 12 таких центров: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке, ее областных филиалах, в Белорусском государственном университете, Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Витебском государственном медицинском университете, Полесском государственном университете, в индустриальном парке "Великий камень" и Национальном центре интеллектуальной собственности.

Сегодня в Новополоцке проходит международная научно-практическая конференция "Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики". Белорусские и иностранные эксперты, специалисты в сфере интеллектуальной собственности, а также представители органов государственного управления обсуждают вопросы развития интеллектуальной собственности в условиях цифровизации экономики, защиты авторских прав в сети Интернет, правовые аспекты создания и использования интеллектуальных прав в виртуальной реальности. -0-