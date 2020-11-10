В Полоцком районе с 11 ноября вводят масочный режим

10 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцке и районе с 11 ноября вводится обязательный масочный режим для предупреждения распространения COVID-19. Такая информация размещена на сайте райисполкома, сообщает БЕЛТА.

Норма прописана в сегодняшнем решении Полоцкого райисполкома. Это обусловлено эпидемической обстановкой, а также игнорированием жителями советов врачей и пренебрежением средствами индивидуальной защиты в общественных местах. С момента принятия решения использование масок имеет обязательный характер.

"Такая мера распространяется повсеместно на все организации независимо от форм собственности. Маски обязательно нужно будет надевать, входя в магазины, торговые центры, объекты общепита, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, социального обслуживания населения. Также соблюдение масочного режима обязательно при посещении административных зданий, отделений связи, почты, банков, объектов бытового обслуживания, аптек. Пассажиры общественного транспорта (в том числе маршрутных такси и такси) должны быть в маске. Организация и непосредственный контроль за использованием средств защиты органов дыхания и выполнение других профилактических мероприятий (соблюдение социальной дистанции, наличие антисептиков, входной контроль и др.) возложены на руководителей предприятий и организаций", - говорится в сообщении.

Также с 11 ноября в Полоцком районе будет максимально сокращено количество массовых мероприятий. Планерки, рабочие совещания и переговоры предписано проводить дистанционно.-0-