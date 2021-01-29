В Поставах откроют детский сад на 94 места

29 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Поставах по ул.Зеленой сегодня откроют детский сад с участием председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Строительство детского сада началось весной 2020 года. Заказчиком выступило УКС Поставского района. Проектная организация - Новополоцкий филиал УП "Институт Витебскгражданпроект".

Дошкольное учреждение находится в молодом микрорайоне, где в последнее время идет строительство домов в основном для многодетных семей. Детский сад станет шестым в городе и поможет справиться с проблемой нехватки мест для малышей - существующие учреждения дошкольного образования в Поставах практически перегружены.

В саду шесть групповых комнат со спальнями для воспитанников разных возрастов, бассейн, компьютерный класс, физкультурный и музыкальный залы, отдельные кабинеты для специалистов. Также есть физиотерапевтический кабинет, зал ЛФК, медицинский блок и образовательная площадка ГАИ на улице.-0-